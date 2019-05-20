В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Эту информацию прокомментировал сам музыкальный продюсер.

В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Эту информацию прокомментировал сам музыкальный продюсер.В ноябре 2018 года стало известно о том, что Лидия Федосеева-Шукшина вышла замуж за Бари Алибасова. Свадьба легендарной актрисы и скандально известного музыкального продюсера стала настоящей сенсацией. Однако уже весной стало появилась информация о поездке артистки в Испанию в полном одиночестве, а сейчас и вовсе муссируются слухи о расставании пары.Бдительные соседи Бари Алибасова обратили внимание, что в его квартире давно не появляется Лидия Федосеева-Шукшина. "Если они и жили вместе, то сейчас, наверное, разбежались! Не появляется она у нас в последнее время", – утверждают близкие к продюсеру люди. Тот отреагировал на тревогу соседей. "А мы с супругой регулярно разбегаемся!" – со смехом объявил Бари Алибасов.Оказывается, супруги придерживаются нестандартных взглядов на отношения. "У нас такой порядок: иногда отдыхаем друг от друга. Два дня провели вместе, потом решили на денек расстаться", – объяснил музыкальный продюсер. Он призвал поклонников и прочую заинтересованную общественность не переживать за них. "Уже сегодня вечером мы с Лидой в гости пойдем. Стараемся дома не сидеть. То туда идем, то сюда. Можем у друзей засидеться до двух часов ночи. Да, как подростки! Нагуляемся – поспим, обнимемся. Нам хорошо вместе. Но нужны перерывы в общении", – цитирует Бари Алибасова .Напомним, и стали мужем и женой 20 ноября 2018 года. Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. По словам артистки, свадьба была абсолютно спонтанной, но она об этом не жалеет.