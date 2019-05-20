В студии Дмитрия Борисова вновь обсуждали наследство
легендарной певицы Людмилы Зыкиной. В эфире ток-шоу Пусть говорят Первого канала
выяснилось, что бриллиантовые серьги советской знаменитости приносят несчастье.
В студии Дмитрия Борисова вновь обсуждали наследство
легендарной певицы Людмилы Зыкиной. В эфире ток-шоу "Пусть говорят" Первого канала
выяснилось, что бриллиантовые серьги советской знаменитости приносят несчастье.
В одном из прошлых выпусков программы выяснилось, что
племянница артистки Екатерина Зыкина хранит в банковской ячейке сережки с
бриллиантами, которые достались ей в наследство от знаменитой тети. Тогда же в
студии "Пусть говорят" озвучили примерную стоимость украшений – более двух
миллионов долларов.
Однако в новом выпуске ток-шоу, гости студии высказали
предположение, что драгоценности Зыкиной могут стоить гораздо дороже. По словам журналиста
и телеведущего Андрея Караулова, эти серьги когда-то принадлежали императрице
Марие Федоровне. Они были частью гарнитура, который также включал: диадему,
колье и кольцо. По словам Караулова, именно из-за этих украшений известная
певица Лидия Русланова чуть не сгинула в магаданском лагере по сфабрикованному делу.
"На них проклятие, на этом гарнитуре. Они стоили Лидии
Андреевне Руслановой долгих лет тюрьмы. Эти серьги, которые увидел Сталин на
приеме в Кремле. Он подошел к Руслановой и громко сказал: "Как хорошо, что
любая советская женщина может позволить себе такие украшения". И черт дернул
великую Русланову сказать: "Иосиф Виссарионович, не каждая. Это гарнитур императрицы Марии Федоровны". Она увидела, как у Сталина в глазах зажглись
страшные, злые огоньки. Она возразила вождю прилюдно. Ее взяли через сутки", – рассказал
Андрей Караулов.
После в студию был приглашен
квалифицированный геммолог – специалист по изучению драгоценных камней. Владимир
Жидков рассказал присутствующим, что серьги Зыкиной, которые, к слову, содержат
в себе 72 разновеликих бриллианта, могут стоить как угодно дорого.
"Эти серьги невозможно оценить. Они могут стоить гораздо дороже
уже названной суммы", – заметил специалист в студии программы .