В студии Дмитрия Борисова вновь обсуждали наследство легендарной певицы Людмилы Зыкиной. В эфире ток-шоу Пусть говорят Первого канала выяснилось, что бриллиантовые серьги советской знаменитости приносят несчастье.

В студии Дмитрия Борисова вновь обсуждали наследстволегендарной певицы Людмилы Зыкиной. В эфире ток-шоу "Пусть говорят" Первого каналавыяснилось, что бриллиантовые серьги советской знаменитости приносят несчастье.В одном из прошлых выпусков программы выяснилось, чтоплемянница артистки Екатерина Зыкина хранит в банковской ячейке сережки сбриллиантами, которые достались ей в наследство от знаменитой тети. Тогда же встудии "Пусть говорят" озвучили примерную стоимость украшений – более двухмиллионов долларов.Однако в новом выпуске ток-шоу, гости студии высказалипредположение, что драгоценности Зыкиной могут стоить гораздо дороже. По словам журналистаи телеведущего Андрея Караулова, эти серьги когда-то принадлежали императрицеМарие Федоровне. Они были частью гарнитура, который также включал: диадему,колье и кольцо. По словам Караулова, именно из-за этих украшений известнаяпевица Лидия Русланова чуть не сгинула в магаданском лагере по сфабрикованному делу."На них проклятие, на этом гарнитуре. Они стоили ЛидииАндреевне Руслановой долгих лет тюрьмы. Эти серьги, которые увидел Сталин наприеме в Кремле. Он подошел к Руслановой и громко сказал: "Как хорошо, чтолюбая советская женщина может позволить себе такие украшения". И черт дернулвеликую Русланову сказать: "Иосиф Виссарионович, не каждая. Это гарнитур императрицы Марии Федоровны". Она увидела, как у Сталина в глазах зажглисьстрашные, злые огоньки. Она возразила вождю прилюдно. Ее взяли через сутки", – рассказалАндрей Караулов.После в студию был приглашенквалифицированный геммолог – специалист по изучению драгоценных камней. ВладимирЖидков рассказал присутствующим, что серьги Зыкиной, которые, к слову, содержатв себе 72 разновеликих бриллианта, могут стоить как угодно дорого."Эти серьги невозможно оценить. Они могут стоить гораздо дорожеуже названной суммы", – заметил специалист в студии программы .