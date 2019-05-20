Левый защитник Бристоля Ллойд Келли продолжит карьеру в Борнмуте. Английский футболист, которому осенью исполнится 21 год, подписал долгосрочное соглашение с клубом из графства Дорсет.

Левый защитник "Бристоля" Ллойд Келли продолжит карьеру в "Борнмуте". Английский футболист, которому осенью исполнится 21 год, подписал долгосрочное соглашение с клубом из графства Дорсет.Подробности контракта защитника с "Вишнями" не сообщаются, также не разглашаются подробности перехода. Однако по данным авторитетного издания transfermarkt.de, "Борнмут" заплатил за трансфер игрока 14,8 миллиона евро.Rise and shine