В ночь на воскресенье, 20 мая, в колонии строгого режима города Вахдат, расположенном в 15 километрах от Душанбе, произошел бунт. В результате ЧП были убиты три охранника и 29 заключенных.

В ночь на воскресенье, 20 мая, в колонии строгого режима города Вахдат, расположенном в 15 километрах от Душанбе, произошел бунт. В результате ЧП были убиты три охранника и 29 заключенных. Такие данные сообщил СМИ заместитель министра юстиции, начальник ГУИН Таджикистана Мансурджон Умаров.В ходе беспорядков группа заключенных, отбывающих наказание за членство в "Исламском государстве" (ИГИЛ, запрещена в России), вооруженных ножами и другими острыми предметами, захватила в заложники трех тюремных надзирателей и, требуя своего освобождения, убила их.Данная колония находится в ведении ГУИН министерства юстиции Таджикистана, в ней содержатся около 1500 заключенных, передает РИА Новости.