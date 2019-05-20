Марии Бутиной обещали помочь. На адвокатов не хватает денег, а семья накопила многомилионные долги. Кто протянет руку помощи россиянке и когда она вернется домой?

Марии Бутиной обещали помочь. На адвокатов не хватает денег, а семья накопила многомилионные долги. Кто протянет руку помощи россиянке и когда она вернется домой?Самые разные организации начали сбор средств в помощь россиянке Марии Бутиной, которая сейчас находится в американской тюрьме. У нее скопились миллионные долги перед адвокатами, которые продолжают работать, несмотря на отсутствие денег.Марии Бутиной обещают помочь деньгами. В Российском фонде мира заявили, что найдут возможность собрать средства для россиянки. Фонд защиты национальных ценностей также объявил, что готов взять на себя оплату юридической помощи по апелляции. В МИД России также отреагировали на просьбу Бутиной. Вот что заявила Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1". "Вы знаете, что мы не финансируем адвокатов, но мы делаем все для того, чтобы ей были предоставлены все права как российской гражданке. Если она обозначила, что такая проблема есть, мы постараемся сделать все возможное".Ранее Бутина, приговоренная к полутора годам заключения в США за "сговор с целью незаконной работы на правительство России", вышла на видеосвязь в транзитном пункте в Оклахоме. Впервые за долго время она получила доступ к Интернету. Вот ее видеообращение: "Я хотела обратиться к вам за финансовой поддержкой. Как вы знаете, мои адвокаты подали апелляцию, и мы намерены бороться против несправедливости, которая происходит со мной сейчас и со всеми российскими гражданами, потому что я всего лишь отражение текущей действительности. Если у вас есть возможность пожертвовать какие-либо деньги, то любая сумма играет большую роль".Вот уже полгода с просьбами о финансовой помощи обращается к общественности ее семья. Расходы в связи с уголовным делом превысили сорок миллионов рублей. Работают два американских защитника. И работают, уже в основном, в долг. Юристы даже создали Фонд Марии Бутиной для сбора пожертвований. Деньги, как указано на странице организации, идут на финансирование юридической защиты и на улучшение условий содержания Марии в тюрьме. Пришло чуть больше миллиона рублей. Но общая сумма долгов почти не уменьшается, рассказывает Валерий Бутин. "Адвокаты не прекращали работу, они до сих пор занимаются защитой Марии и учитывая почасовой тариф она не уменьшается".Эксперты объясняют, что 40 миллионов рублей — это нормальная для такого дела стоимость. Расценки на услуги юридических агентств в США стабильно растут на 3-4% в год. Люди там любят судиться. Профессия адвоката весьма востребована и престижна. Отучиться и получить лицензию — это долго и дорого. Не каждый может себе позволить. Больше всего зарабатывают специалисты по корпоративному праву, которые ведут слияния и поглощения, а также те, кто специализируется на делах о компенсациях, разводах и уголовных делах.Чаще всего у адвокатов почасовая оплата труда. Ставки на уголовные дела стартуют от 120 долларов в час. Если же дело политическое, как в случае с Бутиной, то стоимость может доходить до 400-500 долларов в час. И даже до нескольких тысяч, если вести его возьмется именитый юрист. Кроме гонораров собственно адвокату, или юридической фирме, деньги также идут на подготовку процессуальных документов, рассказывают специалисты."Транспортные командировочные, специалисты, заключения, эксперты, перевод документов, Бутина — россиянка и сведения надо переводить, а также переводить всех участников процесса", — поясни Дмитрий Горбунов – юрист компании "Рустам Курмаев и партнеры".Бутину арестовали в Вашингтоне прошлым летом и обвинили в попытке внедрить агентов в организации, имеющие политическое влияние. В декабре 2018 она признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти, чтобы избежать многолетнего заключения. Суд приговорил ее к 18 месяцам лишения свободы, 9 из которых она уже провела за решеткой.Сейчас россиянка подала апелляцию. Если американская фемида к ней не прислушается, с учетом времени, которое она провела в заключении в ожидании приговора, выйти на свободу она сможет только в ноябре.