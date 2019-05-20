Канцлер Австрии Себастьян Курц должен уйти в отставку из-за набирающего обороты политического скандала. Об этом заявил бывший глава правительства страны Кристиан Керн.

Канцлер Австрии Себастьян Курц должен уйти в отставку из-за набирающего обороты политического скандала. Об этом заявил бывший глава правительства страны Кристиан Керн.По его словам, Курц обязан нести ответственность за действия своих подчиненных.Поводом для скандала стала видеозапись, сделанная на Ибице в 2017 году. На ней теперь уже экс-вице-канцлер и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждают вместе с помощником тайную сделку. Ее планировали заключить с некоей русскоговорящей женщиной. Речь шла о покупке издания Kronen Zeitung и информационной поддержке избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами.Себастьян Курц, увидев запись, объявил о прекращении сотрудничества с Партией свободы в коалиционном правительстве. Страну теперь ждут досрочные выборы, а в отношении Штрахе не исключено уголовное разбирательство, передает телеканал "Россия 24".