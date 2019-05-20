На Патриарших прудах уже в восьмой по счету раз исчезает известный знак Запрещено разговаривать с неизвестными. Неизвестные - это силуэты героев романа Мастер и Маргарита. Всего 2 дня назад сотрудники Булгаковского музея вновь установили табличку. Но на месте ее опять не оказалось.

На Патриарших прудах уже в восьмой по счету раз исчезает известный знак "Запрещено разговаривать с неизвестными". Неизвестные — это силуэты героев романа "Мастер и Маргарита". Всего 2 дня назад сотрудники Булгаковского музея после непростых согласований в ГАИ, в префектуре и в Департаменте культурного наследия вновь установили табличку. Но на месте ее опять не оказалось.- Украли. Вообще!Им самим смешно. Сотрудники Булгаковского дома хотели показать новый знак с цитатой из "Мастера и Маргариты". Еще вчера, когда вечерело, он был. Но при полной луне похитителям нет покоя.Конечно, пришлось изрядно постараться — знак висел довольно высоко, метра четыре от земли. На столбе остались крепежи. И, тем не менее, либо при помощи стремянки, либо встав на плечи друг другу, если похитителей было несколько, либо влез на столб, они открутили памятную табличку.Предупреждающий знак: три узнаваемых фигуры, перечеркнутые красным. Ниже надпись — "Запрещено разговаривать с неизвестными". Поклонники Булгакова 19 мая повесили круг и табличку уже в восьмой раз.И снова вмешалась та сила, что вечно хочет блага. Выкрала знак, в попытке спасти Патриаршие от демонических сил."Они считают, что это произведение связно с антихристной тематикой. Что говорит лично мне, что они не читали это произведение, не знакомы с ним", — сожалеет Галина Мельникова."Прямо здесь где-то стояла эта скамейка. Как пишет Булгаков, лицом к пруду, спиной к Бронной они сидели, наблюдая Патриаршие пруды. И здесь к ним присоединился Воланд", — рассказывает москвовед Александр Усольцев.Он историк. Для Александра каждый день на Патриарших — интересная история! И для сотен туристов. Они постоянно ищут вокруг отсылки к "Мастеру и Маргарите". И наши, и иностранные туристы, ведь роман переведен на сорок языков."Поэтому знак в конце аллеи здесь и должен стоять, — поясняет москвовед Усольцев. — На этой аллее, где запрещено разговаривать с неизвестными".Кстати, знак, который украли ночью — официальный. Согласован с ГАИ, с префектурой, с Департаментом культурного наследия, то есть неизвестные совершили правонарушение. Булгаковский дом в полицию пока не обращался. Зачем гнаться по следам того, что уже окончено. Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит."Булгаков в свое время тоже настрадался. И не получил никаких наград от правительства. И его не издавали, не печатали. И сейчас, если с нами происходят какие-то такие действия, мы нисколько не расстраиваемся, а продолжаем свою работу просветительскую", — рассказывает исполнительный директор музея-театра "Булгаковский дом" Наталья Склярова.Есть еще одна версия — знак крадут фанаты "Мастера и Маргариты". Не нужно! Его можно купить в Булгаковском доме. Специально заказали партию. Значит, все будет правильно, на этом построен мир.