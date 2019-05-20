На Украине 20 мая вступил в должность новый президент Владимир Зеленский. После присяги украинскому народу он объявил о роспуске Верховной Рады и призвал уволить нескольких министров. Первым рапорт об отставке со словами: Честь имею! подал министр обороны Украины Степан Полторак.

На Украине 20 мая вступил в должность новый президент Владимир Зеленский. После присяги украинскому народу новый глава государства сразу объявил о роспуске Верховной Рады.Кроме того, он призвал кабмин уйти в отставку, а нардепов Рады в течение двух месяцев уволить главу Службы безопасности Украины, генпрокурора и министра обороны.Уже вскоре после этих слов министр обороны Степан Полторак со словами: " "Честь имею!" сам подал рапорт об отставке, сообщает сайт Gordonua.com.Копию рапорта глава украинского военного ведомства разместил на своей странице в "Фейсбуке".Примечательно, что произошло это после того, как Полторак (в числе глав других силовых ведомства уже присягнул на верность новому президенту Украины.