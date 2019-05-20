Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа и Манчестер Юнайтед не смогли договориться о продлении контракта. Действующий договор истекает через год, после чего вратарь станет свободным агентом.

Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа и "Манчестер Юнайтед" не смогли договориться о продлении контракта. Действующий договор истекает через год, после чего вратарь станет свободным агентом.Камнем преткновения стала зарплата футболиста. Клуб отказался выполнить все требования Давида, а тот в свою очередь не стал продлевать контракт. Таким образом, испанец через год сможет уйти бесплатно.Поэтому "Манчестер Юнайтед", чтобы не понести убытки, придется продавать Де Хеа предстоящим летом. Среди тех, кто хотел бы приобрести одного из лучших вратарей мира, мадридский "Реал" и "Пари Сен-Жермен".