Выплаты по ипотеке, взятой на 15-20 лет, ложатся на людей тяжким бременем. Чтобы облегчить участь всех ипотечников, на парламентских слушаниях 14 мая члены ЛДПР выступили за снижение процентной ставки по жилищным кредитам.

14 мая в Госдуме состоялись парламентские слушания, на которых народные избранники обсуждали проблемы ипотечного кредитования. В ходе дискуссии представители ЛДПР отстаивали твердую позицию: власть должна содействовать гражданам в приобретении достойного жилья.

Речь не идет о дворцах – разумный человек понимает, что это нереально. Однако покупка трехкомнатной квартиры должна быть под силу любому, кто пожелает расширить жилплощадь, будь то молодая семья или старшее поколение.

Как добиться заявленной цели? Самое эффективное решение – добиться снижения процентных ставок в области жилищного кредитования.

Сейчас средний процент по ипотеке составляет 9-11% годовых. Это много, поэтому погашение долга перед кредитором создает суровую нагрузку на семейный бюджет.

Из-за высокого банковского процента люди очень долго рассчитываются по кредиту. На полное погашение займа, взятого на покупку жилья, уходит 15-20 лет. И все это время из-за долговой нагрузки большинство ипотечников отказывают себе во всем, кроме самого необходимого.

Депутаты от ЛДПР предложили сравнить нынешнее положение вещей с практикой кооперативного строительства эпохи СССР. Тогда первый взнос составлял примерно треть стоимости квартиры. Накопить такую сумму было вполне реально.



Человек вносил деньги в размере указанной суммы и мог въезжать в квартиру. Остальные деньги он выплачивал постепенно, уже после новоселья.

На полное погашение долга перед кооперативом также требовалось 15-20 лет. Однако в те времена речь шла примерно о 3,5 тысячах советских рублей, тогда как заработные платы многих советских граждан составляли от 200 до 300 рублей в месяц.

Член кооператива мог рассчитаться за взятую ссуду за 3-5 лет. Таким образом, доступность жилья была на порядок выше.

Сегодня за такой короткий срок выплатить жилищный кредит – задача, посильная только для единиц. Тем более, если говорить о Москве, где трехкомнатная квартира порой стоит до 20 миллионов рублей. Невероятные деньги!

Представитель ЛДПР во Владимире Вячеслав Александров подчеркнул, что задача власти – защищать интересы народа. Это значит, что проценты по ипотеке должны быть снижены, и тогда покупка жилья станет доступной для простого человека.

В свою очередь, лидер партии Владимир Жириновский дополнительно обратил внимание на то, что наряду с необходимым снижением ипотечных ставок государство должно защищать собственность граждан. Поэтому следует запретить банкам выдавать кредиты под залог квартиры, чтобы они не могли ее забрать.