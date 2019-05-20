20.05.2019

2019-05-20 11:55:49

Десятки погибших в Таджикистане: в тюрьме подавили бунт

В Таджикистане несколько десятков заключенных попытались устроить бунт. По данным телеканала "", погибли более 30 человек, в том числе трое надзирателей. ЧП случилось в колонии строго режима в городе Вахдат, уточняет .