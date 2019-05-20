Как и где будут реставрировать поврежденную вандалом картину Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван? Уникальную мастерскую впервые показали журналистам. Особый микроклимат, оборудование, которое придумали специально под шедевр: к началу работы готово все.

Как и где будут реставрировать поврежденную вандалом картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван"? Уникальную мастерскую впервые показали журналистам. Особый микроклимат, оборудование, которое придумали специально под шедевр: к началу работы готово все.Тяжелая дверь открывается в черную-черную комнату, оборудованную специально для великого и многострадального "Ивана Грозного". Полотно на столе — лишь точная копия картины.Яркий верхний свет, музейный микроклимат: мастерская реставрационная — почти как операционная. В центре — уникальный стол размером два на три метра. На его создание понадобился целый год.Стол — настоящий трансформер: легким движением руки элегантно превращается даже в мольберт. Но главное — над Репиным теперь можно даже воспарить."Я прекрасно себя чувствую, могу даже лечь, чтобы что-то сделать", — показывает один из реставраторов.Иван Грозный диктует свои правила: внушительных размеров полотно требует настолько кропотливой работы, что реставраторам и инженерам пришлось сконструировать стол, равного которому нет в мире. Ноу-хау — российское от эскиза до производства. Придумали и как удержать картину в вертикальном положении с помощью магнитов."Конструкция выдерживает вес 200-250 килограммов — это достаточно большой вес, и аналогов таких столов нет нигде в мире", — говорит заведующий отделом научной реставрации масляной станковой живописи XVIII-начала XX века Государственной Третьяковской галереи Андрей Голубейко.А вот и сам Грозный. Нам показывают только оборотную сторону картины: на холсте — и ножевые ранения из 1913 года, и следы прошлогоднего нападения."В центральной части вы видите приподнятые участки холста — это участки повреждений. Вертикальные полосы — это следы трех разрезов 1913 года", — объясняет главный хранитель Государственной Третьяковской галереи Татьяна Городкова."Лечение" прописано не только от ударов стойкой ограждения — исцелить планируют и хроническую болезнь картины Репина."Хроническое отставание участков красочного слоя — именно поэтому она никогда не покидала Третьяковской галереи. Единственный раз, когда это случилось — 1941 год, когда картина уехала в эвакуацию", — рассказывает Татьяна Городкова.Картина, история жизни которой и есть история реставраций: в 1913-м ей занимались сам Илья Репин и Игорь Грабарь. Тогда же появился деревянный щит-подрамник, который самортизировал удары 2018-го. Теперь возвращать шедевр миру предстоит целой команде специалистов. Сколько времени на это потребуется? Реставраторы, как врачи, осторожны в прогнозах.