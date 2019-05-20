Уже официальный президент Украины Владимир Зеленский 20 мая задекларировал доходы за 2018 год в реестре Национального агентства по противодействию коррупции. Согласно данным, за прошлый год он заработал 9,7 миллиона гривен - это около 370 тысяч долларов.

Уже официальный президент Украины Владимир Зеленский 20 мая задекларировал доходы за 2018 год в реестре Национального агентства по противодействию коррупции. Согласно данным, за прошлый год он заработал 9,7 миллиона гривен — это около 370 тысяч долларов.Ранее 20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского, которая, по словам спикера Андрея Парубия, была веселой. В ходе торжественного заседания парламента новоизбранный президент заявил о роспуске Верховной Рады.Согласно декларации, основное место работы Зеленского (студия "Квартал 95") за 2018 год принесло ему доход в размере 4,2 миллиона гривен, это около 160 тысяч долларов. Другие источники принесли ему заработок в размере 5,5 миллиона гривен (около 210 тысяч долларов).Также в декларации Зеленский указал, что является собственником ряда недвижимости в Киеве. Сюда входит дом, площадь которого составляет 353 квадратных метра. На момент приобретения его стоимость равнялась 31 тысячи долларов. Президенту принадлежит квартира площадью в 131 квадратный метр, ее стоимость на начало приобретения оценивается в 28,5 тысячи долларов. Зеленский также владеет земельным участком площадью 1200 квадратных метра и двумя парковочными местами.В совместной доле с супругой у президента несколько квартир в Киеве, дом в Италии, квартира в Великобритании. Также вместе с женой они имеют право на 10 гостиничных номеров в Грузии.Что касается денег, у Зеленского имеется 190 тысяч долларов и 107 тысяч евро наличными. На банковских счетах у президента в общей сложности 570 тысяч долларов и 1 миллион гривен (около 38,2 тысячи долларов).Владимир Зеленский обладает правами собственности в двух компаниях: "Киноквартал" и "Студия квартал-95". Совместно с другими лицами имеет корпоративные права в компаниях "Квартал-концерт", "Гауди студио", "Инвест анима" и "Фиш-хаус".Президент имеет несколько ценных часов, автомобиль Land Rover (2016 года выпуска). Также Зеленский задекларировал несколько десятков торговых марок и три изобретения.