В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0. Нападающий российской национальной команды Евгений Кузнецов, отпраздновавший свое 27-летие, поделился впечатлениями от игры.

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0. Нападающий российской национальной команды Евгений Кузнецов, отпраздновавший свое 27-летие, поделился впечатлениями от игры."Немного волнительно было – больше внимания, чем обычно – постоянные поздравления, сообщения по телефону, звонки. Не все понимают, что важная игра, – приводит слова Кузнецова пресс-служба ФХР. – Наверное, кто-то обиделся на меня за то, что не ответил. Поэтому всем хочу сказать спасибо за поздравления. А лучший подарок – победа и ноль пропущенных шайб".Напомним, сборная России одержала шестую победу кряду и с 18 очками лидирует в турнирной таблице. В заключительном матче группового этапа россияне 21 мая сыграют со шведами.