Всемирная федерация стрельбы из лука приняла решение провести финал Кубка мира в Москве на Красной площади с 6 по 7 сентября. Турнир станет первым крупным международным соревнованием по стрельбе из лука, которое пройдет в России, с Олимпиады 1980 года.

Всемирная федерация стрельбы из лука приняла решение провести финал Кубка мира в Москве на Красной площади с 6 по 7 сентября. Турнир станет первым крупным международным соревнованием по стрельбе из лука, которое пройдет в России, с Олимпиады 1980 года."Кубок мира по стрельбе из лука – это мероприятие, специально созданное для знаковых мест, – заявил президент федерации Угур Эрденер, слова которого приводит ТАСС. – Красная площадь – это не только потрясающее, но и идеальное место для российских лучников, чтобы впервые за долгое время соревноваться на мировой арене у себя на родине."По мере приближения к концу олимпийского цикла мы ожидаем увеличения телевизионного охвата и общественного интереса к финалу Кубка мира, и мы уверены, что Москва сможет провести качественное мероприятие", – сообщил Эрденер.