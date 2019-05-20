Футболист, выступающий за один из клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ), провалил допинг-тест. Российский футбольный союз (РФС) совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование.

Футболист, выступающий за один из клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ), провалил допинг-тест. Российский футбольный союз (РФС) совместно с ФНЛ проведет внутреннее расследование.В допинг-пробе футболиста, имя и клуб которого не называются, найдена запрещенная субстанция. Результаты расследования будут переданы в дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства РУСАДА."В отношении всех нарушителей антидопинговых правил всегда будут применяться максимально жесткие меры", – говорится на официальном сайте РФС.