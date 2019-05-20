В Янино ассенизаторы потушили пожар, возникший под капотом фургона, канализационными отходами. Один из очевидцев снял на видео спасение грузового автомобиля от огня.

В окрестностях Петербурга загорелся фургон Ford — штатные средства борьбы с огнем не помогли, и на помощь пришли ассенизаторы.Инцидент произошел в поселке Янино сегодня, 20 мая. Владелец машины и очевидцы отчаялись победить пламя при помощи огнетушителей, и тогда проезжающие мимо ассенизаторы помогли, используя подручный материал.Вылив добрую сотню литров канализационных отходов под капот фургона, ассенизаторы легко справились с огнем.