Будущий мир сегодня определяет тот, кто владеет технологиями, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде.

Будущий мир сегодня определяет тот, кто владеет технологиями, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он заявил в интервью Наиле Аскер-заде.США стали "технологическими драйверами" после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Эту мысль, напомнил Греф, высказал писатель Юваль Харари. "Он написал в своей книге, что фокус американцев сменился в области технологий после Хиросимы и Нагасаки. Никто не рекомендовал американцам начинать войну с Японией. И тогда с помощью двух бомб они закончили войну", — отметил глава Сбербанка.Он предположит, что этот факт мог изменить все "течение геополитического хода, традиционного хода событий в мире"."Технологии стали превалировать. И сегодня все понимают: кто владеет технологиями, он, в общем, определяет во многом будущий мир", — подчеркнул Греф.Программа "Действующие лица с Налей Аскер-заде" выйдет в эфир 19 мая в 00:30 на телеканале "Россия 1".