После церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, который первым делом заявил о роспуске Верховной Рады и призвал к отставке кабмина, уже появились первые кандидаты на выход. К вечеру 20 мая о решении сложить полномочия заявил украинский премьер Владимир Гройсман.

После церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, который первым делом заявил о роспуске Верховной Рады и призвал к отставке кабмина, уже появились первые кандидаты "на выход".Практически сразу после церемонии о том, что он написал рапорт об отставке, сообщил министр обороны Степан Полторак. К вечеру 20 мая о решении сложить полномочия заявил украинский премьер Владимир Гройсман.Он заявил, что сложит свои полномочия после заседания правительства 22 мая. Этот уход автоматически повлечет сложение полномочий всего правительства, передает "Россия 24".При этом Гройсман на брифинге 20 мая сказал: ему "не стыдно за то, что удалось сделать" за три года. Премьер также напомнил, что "правительство складывает полномочия перед новоизбранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом".Однако после заявления Зеленского о том, что кабмин должен сложить полномочия, премьер принял для себя решение подать в отставку.