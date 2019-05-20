Российское посольство в Лондоне направляет очередную ноту в министерство иностранных дел Великобритании, требуя подтвердить или опровергнуть информацию в статье газете The Guardian по инциденту в Солсбери.

Российское посольство в Лондоне направляет очередную ноту в министерство иностранных дел Великобритании, требуя подтвердить или опровергнуть информацию в статье газете The Guardian по инциденту в Солсбери.Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировал пресс-секретарь дипломатической миссии, назвав материал "вбросом".В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.4 марта 2018 года в английском городе Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом. Им потребовалось длительное лечение. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал, после того, как официальный Лондон заявил, что к отравлению Скрипалей веществом А234 ("Новичок") причастна Москва.Россия категорически отрицает свою причастность к событиям в Солсбери. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности Российской Федерации.