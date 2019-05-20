Бывший капитан сборной России Игорь Денисов покинет Локомотив по окончанию сезона. В услугах 35-летнего полузащитника заинтересован новичок премьер-лиги Сочи.

Бывший капитан сборной России Игорь Денисов покинет "Локомотив" по окончанию сезона. В услугах 35-летнего полузащитника заинтересован новичок премьер-лиги "Сочи".Контракт Денисова с "Локомотивом" рассчитан до лета 2020 года. Но футболист уже три недели три появляется в составе клуба. Высока вероятность досрочного расторжения контракта.Пробившийся в российскую премьер-лигу "Сочи" готов предложить Денисову контракт сроком на один год, сообщает "Спорт-Экспресс". Сочинцы готовы платить футболисту 600 тысяч долларов год. Сам Игорь еще не принял решения относительно своего будущего.