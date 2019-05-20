В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России сыграет со Швецией. Главный тренер российской национальной команды Илья Воробьев рассказал о предстоящем противостоянии со шведами.

В заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России сыграет со Швецией. Главный тренер российской национальной команды Илья Воробьев рассказал о предстоящем противостоянии со шведами."Сегодня у нас в большей степени восстановительные мероприятия. На лед пошли Плотников, Зуб и Сорокин, – приводит слова Воробьева пресс-служба ФХР. – Кто сыграет завтра? Про состав скажем непосредственно перед игрой. Вчерашний матч разбираем, все в штатном режиме, завтра покажем ребятам видео, на что нужно обратить внимание. Сегодняшний матч шведов с Латвией тоже посмотрим, естественно".Главный тренер сборной Швеции сказал, что Россия фаворит турнира: "у нас следующий матч самый ожидаемый. Четвертьфинал? Мы хотим радовать болельщиков и выигрывать игру за игрой. Не выбираем соперника", – подытожил Воробьев.Напомним, матч Россия – Швеция состоится во вторник, 21 мая в словацкой Братиславе и начнется в 21:15 по московскому времени.