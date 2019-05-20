В Республике Коми на шахте Воркута вышла из строя система проветривания, в связи с чем проводится эвакуация горняков. В настоящее время в забое находятся порядка 90 горняков.

В Республике Коми на шахте "Воркута" вышла из строя система проветривания, в связи с чем проводится эвакуация горняков. О происшествии СМИ сообщил источник в службах технического надзора.Как уточняется, на шахте отказал главный вентилятор. В настоящее время в забое находятся порядка 90 горняков. Проводится их эвакуация, передает агентство "Интерфакс".По предварительной информации, никто из шахтеров не пострадал.