Всем известно, куда приводит дорога, вымощенная благими намерениями. Карена Кочаряна, ведущего реалити-шоу Опасные связи на телеканале ЧЕ!, она привела в больницу.

Всем известно, куда приводит дорога, вымощенная благими намерениями. Карена Кочаряна, ведущего реалити-шоу "Опасные связи" на телеканале "ЧЕ!", она привела в больницу.Как оказалось, далеко не все изменяющие готовы к тому, что их интрижки "раскроют", более того – покажут на экране. И за право изменять втайне от всех они готовы даже драться, причем в самом прямом смысле.Инцидент произошел сразу после окончания очередного расследования. Съемочная группа уже покинула площадку, а Карен Кочарян еще общался на улице с девушкой-заявителем. В этот момент из дома выскочил уличенный в измене муж с монтировкой в руках и потребовал отдать ему запись со скрытых камер. Увидев, что ни операторов, ни камер уже нет, он накинулся на Карена. Ведущий попытался успокоить взбешенного мужчину, но все же не избежал сильного удара монтировкой, который спровоцировал перелом лучевой кости. Карен был избит почти до полусмерти!К сожалению, такие случаи не редкость, когда речь идет о подобных программах. Так, в прошлом году было совершено покушение на известного ведущего реалити "Решала" на телеканале "ЧЕ!" Влада Чижова."Как говорится, против лома нет приема. Герои, как известно, иногда кончают плохо! Так что я еще легко отделался. Я понимаю, что творится с людьми в таких ситуациях. И это не самое страшное! – уверят ведущий. – Лом мог прилететь в голову кому угодно, и это было бы печально. А так все обошлось, и слава Богу!" – рассказал Карен Кочарян "Дни.Ру". Он пообещал, что продолжит раскрывать измены "в штатном режиме", несмотря на тяжелые увечья.