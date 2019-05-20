Сейчас спиртные напитки можно найти на полках практических во всех магазинах. Огромный ассортимент, но далеко не все они высокого качества. Поэтому очень важно не только разбираться и пить хороший алкоголь, но и правильно его закусывать.

Сейчас спиртные напитки можно найти на полках практических во всех магазинах. Огромный ассортимент, но далеко не все они высокого качества. Поэтому очень важно не только разбираться и пить хороший алкоголь, но и правильно его закусывать.С помощью известных врачей и диетологов эксперты установили список несовместимых со спиртным закусок. Алкоголь сам по себе вреден, но заедая его эти списком продуктов, вы усиливаете его пагубный эффект.Боль и жжение могут спровоцировать свежие помидоры. Они содержат органические кислоты, а в сочетание с крепкими напитками слизистая желудка сильно раздражается.То же относится и к маринованным овощам.Если совместить его с селедкой, то эффект обезвоживания возрастет в несколько раз, что даст ощутимую нагрузку на почки. А рассол вызывает еще и значительные отеки."На компенсацию вреда от соленой пищи понадобится время: на один грамм соли требуется 10 граммов воды", – пояснила диетолог Юлия Хохлова.В тандеме с шоколадом этиловый спирт наносит сильный урон поджелудочной железе. В момент расщепления сахара в организме, алкоголь будет отравлять вас токсинами. Плюс ко всему, этот союз принесет вам немало лишних калорий. То же относится и к арбузу.Дыня в сочетании с алкоголем вызовет слабительный эффект. А грибы могут стать причиной отравления разной степени.Самые серьезные проблемы со здоровьем будут от совмещения кофеина и спиртного. Они оба разгоняют одну фазу детоксикации в печени, вместе усиливая нагрузку вдвое. Это уже прямая угроза жизни, сообщает .Самыми лучшими продуктами для закуски являются:молочные продукты;запеченные сорта мяса, рыбы, птицы и заливное;отварные яйца;пироги.И стоит помнить, что ни алкоголь, ни закуски не должны попадать в голодный желудок.