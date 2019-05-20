В матче 29-го тура российской премьер-лиги Ростов на своем поле обыграл Зенит с минимальным счетом – 1:0. Главный тренер желто-синих Валерий Карпин поделился впечатлениями от победы над петербуржцами.

В матче 29-го тура российской премьер-лиги "Ростов" на своем поле обыграл "Зенит" с минимальным счетом – 1:0. Главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин поделился впечатлениями от победы над петербуржцами."Игра в целом удовлетворила, хотя реализация могла быть выше. Элдор Шомуродов наконец-то сыграл так, как должен был играть, – приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова". – Игра показала, что команда может играть в футбол. Проблемы роста команды в этом и заключаются – когда давит результат, спокойствия на поле нет. Оказывается, мы можем обыгрывать, убегать, делать по пять передач подряд. Игра показала ребятам, что достижение результата реально".Наставник "желто-синих" опроверг информацию о том, что накануне матча с "Зенитом" встречался с губернатором Ростовской области: "С Василием Юрьевичем не встречались. Но сразу после полуфинала он звонил – успокоил и высказал слова поддержки. С такими людьми и с такой поддержкой будем двигаться дальше. Конечно, хочется большего, определенный прогресс есть, в этом сезоне за пять туров до конца уже были спокойны за непопадание в стыковые матчи".