Нападающий французского Пари Сен-Жермен и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе стал обладателем нового достижения в национальном первенстве. Форвард забил 32-й гол в текущем сезоне Лиги 1, чем побил 52-летний рекорд чемпионата.

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе стал обладателем нового достижения в национальном первенстве. Форвард забил 32-й гол в текущем сезоне Лиги 1, чем побил 52-летний рекорд чемпионата.Произошло это в матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Франции против "Дижона", который завершился со счетом 4:0 в пользу парижан. Мбаппе стал автором двух забитых голов, после чего в его активе стало 32 мяча.Благодаря этому он стал первым французом, который забил больше 31 гола, сообщает Спорт24.Ru. Именно столько забил в сезоне 1966/67 Эрве Ревелли – прежний держатель рекорда среди самых результативных французов. Он выступал за "Сент-Этьен".Отметим также, что с 32 мячами Мбаппе возглавляет гонку бомбардиров Лиги 1.