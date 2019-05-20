Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше положенного срока, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она уточнила, что такое определение синоптики используют, когда среднесуточная температура в городе на протяжении пяти дней остается выше 15 градусов тепла.

Климатическое лето наступило в Москве на две недели раньше положенного срока, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она уточнила, что такое определение синоптики используют, когда среднесуточная температура в городе на протяжении пяти дней остается выше 15 градусов тепла.Сегодня и завтра в столице будет по-прежнему тепло и без осадков. Температура воздуха на 3-4 градуса превысит климатическую норму. 21 мая воздух местами может прогреться даже до 25-27 градусов. Однако, начиная с 23 мая, погода начнет портиться. Виной тому станет холодный атмосферный фронт."Наиболее значимые осадки мы ожидаем в четверг днем, местами будет и гроза, при грозе порывы ветра составят 12-17 метров в секунду. И произойдет понижение температуры, воздух в городе успеет прогреться только до 20 градусов", — сообщила РИА Новости Татьяна Позднякова.Вероятность осадков сохранится также 21 и 22 мая. Также на этой неделе возможны колебания атмосферного давления.