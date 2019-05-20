В чемпионате России по мини-футболу определился первый финалист турнира. Им стал московский клуб КПРФ. В полуфинальной серии до трех побед коммунисты победили Новую генерацию из Сыктывкара.

В чемпионате России по мини-футболу определился первый финалист турнира. Им стал московский клуб КПРФ. В полуфинальной серии до трех побед "коммунисты" победили "Новую генерацию" из Сыктывкара.В третьем матче противостояния, который прошел в Сыктывкаре, футболисты КПРФ взяли верх над соперником – 8:3. Полуфинальная серия завершилась в пользу столичного клуба со счетом 3:0.В финале "коммунисты" сыграют с победителем пары "Тюмень" – "Динамо-Самара". Пока в серии между ними ничья – 1:1