Самая талантливая молодежь учится в Татарстане. Команда республики получила гран-при 27 всероссийского творческого фестиваля Российская студенческая весна. Победителей объявили во время финального гала-концерта в Перми, сообщает ГТРК Татарстан.

Самая талантливая молодежь учится в Татарстане. Команда республики получила гран-при 27 всероссийского творческого фестиваля "Российская студенческая весна". Победителей объявили во время финального гала-концерта в Перми, сообщает ГТРК "Татарстан".Делегацию Татарстана представляли 98 человек. Большая часть из них — студенты казанских вузов. Они стали лауреатами практически во всех направлениях конкурса: от вокала до театра мод, от анимации до хореографии. Всего на счету команды - 25 наград. На протяжении трех дней студенты участвовали в конкурсных отборах и проводили встречи с экспертами.Напомним, в финале фестиваля "Российская студенческая весна" соревновались более 3 тысяч участников. Они представили свои работы в следующих направлениях: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, журналистика, региональные программы и видео. В состав жюри конкурса вошли известные музыканты, режиссеры, актеры, танцоры, журналисты, а также общественные деятели.