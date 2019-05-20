Гостиница Жемчужная представляет собой комфортабельный отель в самом центре Сочи

Гостиница Жемчужная представляет собой комфортабельный отель в самом центре Сочи. Она имеет удобное расположение, вы с легкостью сможете добраться сюда как с железнодорожного вокзала, так и из аэропорта. Гостиница готова предложить вам комфортабельные номера разного класса. Здесь есть ресторан, бар, множество развлечений. Из окон номеров открываются живописные виды на море и горы. Отель имеет собственный бассейн и пляж.

Бассейн с морской водой является открытым, вода в нем подогревается, бассейн с подогревом поможет вам максимально расслабиться и насладиться отдыхом. Гости отеля могут пользоваться им круглогодично совершенно бесплатно. Вы можете не только непринужденно плавать в теплой воде, но и наслаждаться коктейлями из соседнего бара, лежа на шезлонге. Здесь же есть малый бассейн для самых маленьких гостей отеля. Малышей будет развлекать команда профессиональных аниматоров.

Оба бассейна оснащены современной системой фильтрации воды, в темное время суток включается подсветка. В большом бассейне могут проводиться различные соревнования. Более подробную информацию вы найдете здесь. Длина бассейна составляет пятьдесят метров, здесь есть восемь дорожек. Размеры детского бассейна двадцать на двадцать метров. Его максимальная глубина 1.20 м.

На территории бассейна есть пляжные полотенца, шезлонги и зонты для гостей, работает финская сауна. Вы можете как загорать на солнце, так и отдыхать в тени аэрария. Есть душ и раздевалка со шкафчиками. Также отель имеет собственный оборудованный пляж, протяженность которого составляет триста метров. Здесь есть водные аттракционы, серф станция, пункт массажа, рестораны и бары.

Отель отлично подходит не только для пляжного отдыха, но и для деловых поездок. Более подробную информацию вы сможете найти на сайте. На территории отеля работает современный конференц-центр с несколькими залами, есть киноконцертный зал вместительностью до пятисот человек. Благодаря разнообразию вариантов вы с легкостью сможете подобрать среди них подходящий. Для гостей доступно разнообразное дополнительное оборудование, в число которого входят мультимедийные проекторы, экраны, доски, трибуна, микрофоны, информационные стенды и так далее, работает вайфай. Существует возможность организации кофе-брейков, фуршетов и банкетов для гостей. Бизнес-туризм сегодня активно развивается, а отель готов предложить для него оптимальные условия.