Игрок оборонительной линии футбольной сборной Бельгии и английского Манчестер Сити Венсан Компани сообщил, что покидает стан манкунианцев. Защитник переходит в родной для него Андерлехт и станет там играющим тренером.

Игрок оборонительной линии футбольной сборной Бельгии и английского "Манчестер Сити" Венсан Компани сообщил, что покидает стан манкунианцев. Защитник переходит в родной для него "Андерлехт" и станет там играющим тренером."В течение следующих трех лет я возьму на себя роль играющего тренера "Андерлехта", — сообщил Компани своим поклонникам в собственном аккаунте на Facebook. – Подобное решение может удивить. Это самое страстное, но рациональное решение, которое я когда-либо принимал, ведь как футболист я родился и вырос в "Андерлехте".Оборонец также сообщил, что для него было совершенно неожиданным предложение занять должность играющего тренера. Но, судя по всему, руководители "Андерлехта" все продумали и, как сообщает Компани, владелец пообещал полную поддержку: "Я был не только впечатлен, но и заинтригован. И я решил принять вызов".