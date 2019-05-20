Теперь мы сможем отправить на выступление Bon Jovi 31 мая четверых человек. С вас – комментарий и подписка, с нас – шанс стать зрителем уникального шоу.

Теперь мы сможем отправить на выступление Bon Jovi 31 мая четверых человек. С вас – комментарий и подписка, с нас – шанс стать зрителем уникального шоу.Вокруг нашей раздачи билетов на концерт Джона Бон Джови и его группы в московских "Лужниках" возник нешуточный ажиотаж. Бесплатно сходить на первое за 30 лет шоу Bon Jovi в России захотели более сотни человек.Редакция "Дни.ру" не могла оставить этот факт без внимания. Мы обратились к организаторам концерта, и те согласились выдать еще одно приглашение на двух человек!раздачи билетов не изменились. Читайте "Дни.ру" и получите шанс ходить на концерты бесплатно!