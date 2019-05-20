Он пытался ее задушить

Он пытался ее задушитьВ Ковровский городской суд поступило уголовное дело в отношении местной жительницы.Весной 2018 года в коммуналке между женщиной и ее сожителем произошел очередной конфликт. Ковровчанка обвиняла возлюбленного в злоупотреблении алкоголем. Не согласившись, мужчина схватил сожительницу и сильно толкнул. Женщина ударилась об стену. Затем он начал ее душить.Ковровчанка стала бить обидчика, пока он ее не отпустил. Потом взяла нож и ударила им друга. Мужчина умер в больнице.Ковровчанке назначили наказание - ограничение свободы 10 месяцев.