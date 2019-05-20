Елена Зеленская тщательно подготовилась к роли первой леди Украины. Супругу Владимира Зеленского, присутствовавшую на церемонии инаугурации президента, уже сравнивают с Меланьей Трамп. А в соцсети появилась ее официальная страница.

Елена Зеленская тщательно подготовилась к роли первой ледиУкраины. Супругу Владимира Зеленского, присутствовавшую на церемонииинаугурации президента, уже сравнивают с Меланьей Трамп. А в соцсети появилась ееофициальная страница.Белоснежный деловой костюм привлекалвнимание гостей церемонии и телеоператоров – новая первая леди Украины частопоявлялась в кадре во время прямой трансляции. Зрители отметили тщательнопродуманный образ "скромного шика" – костюм дополняли элегантная прическаи неброский макияж.Супруга президента Украины уже создала соответствующийвысокому положению аккаунт в социальной сети Instagram. "Новоиспеченнаяпервая леди", – подписала страницу Елена Зеленская. Первой публикациейстали две новые фотографии, сделанные перед церемонией инаугурации ее супруга."Я из России, но я рада, что есть такой преЗЕдент! Мирумир", – написала Зеленская (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред).Успевшие подписаться на страницу первой леди пользователи отпросто в восторге. Ее уже сравнивают с красавицей-женойамериканского лидера Меланьей Трамп. "Теперь не стыдно будет за страну наофициальных и неофициальных международных вечерах. Красивая пара", – написаликомментаторы.Напомним, что бывшие сотрудники администрации ПетраПорошенко недавно признались, что испытывали стыд за своего президента -особенно во время поездок за границу. По их словам, они ничего не моглиподелать с неряшливым видом главы государства – он отказывался их слушать. Украинцыуверены, что с и Владимиром таких проблем не будет, пишет РИАФАН.