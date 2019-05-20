Елена Зеленская тщательно подготовилась к роли первой леди
Украины. Супругу Владимира Зеленского, присутствовавшую на церемонии
инаугурации президента, уже сравнивают с Меланьей Трамп. А в соцсети появилась ее
официальная страница.
Елена Зеленская тщательно подготовилась к роли первой леди
Украины. Супругу Владимира Зеленского, присутствовавшую на церемонии
инаугурации президента, уже сравнивают с Меланьей Трамп. А в соцсети появилась ее
официальная страница.
Белоснежный деловой костюм привлекал
внимание гостей церемонии и телеоператоров – новая первая леди Украины часто
появлялась в кадре во время прямой трансляции. Зрители отметили тщательно
продуманный образ "скромного шика" – костюм дополняли элегантная прическа
и неброский макияж.
Супруга президента Украины уже создала соответствующий
высокому положению аккаунт в социальной сети Instagram. "Новоиспеченная
первая леди", – подписала страницу Елена Зеленская. Первой публикацией
стали две новые фотографии, сделанные перед церемонией инаугурации ее супруга.
"Я из России, но я рада, что есть такой преЗЕдент! Миру
мир", – написала Зеленская (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред).
Успевшие подписаться на страницу первой леди пользователи от
просто в восторге. Ее уже сравнивают с красавицей-женой
американского лидера Меланьей Трамп. "Теперь не стыдно будет за страну на
официальных и неофициальных международных вечерах. Красивая пара", – написали
комментаторы.
Напомним, что бывшие сотрудники администрации Петра
Порошенко недавно признались, что испытывали стыд за своего президента -
особенно во время поездок за границу. По их словам, они ничего не могли
поделать с неряшливым видом главы государства – он отказывался их слушать. Украинцы
уверены, что с и Владимиром таких проблем не будет, пишет РИА
ФАН.