Торжественная церемония награждения лауреатов бизнес-премии Лучшие в России -Компания и Персона года состоится 27 мая в Доме Союзов. Премия вручается в двух номинациях: Компания года и Персона года.

Торжественная церемония награждения лауреатов бизнес-премии "Лучшие в России -Компания и Персона года" состоится 27 мая в Доме Союзов. Премия вручается в двух номинациях: Компания года и Персона года.Процедура определения лауреатов проходила в два этапа.Вначале список номинантов на получение награды был сформирован на основаниирэнкингов, составленных партнерами премии – РА "Эксперт РА" и аналитическойсистемой "Медиалогия". Информация о номинантах была опубликована воткрытом доступе на сайте премии.На втором этапе лауреатов конкурса традиционно определялЭкспертный совет из бизнесменов, общественных и политических деятелей.Голосование экспертов проходило путем анкетирования на основании рэнкингов иподанных заявок номинантов. По итогам заседания Экспертного совета былопределен список лауреатов ежегодной бизнес-премии "Лучшие в России – Компанияи Персона года".Вручение премии пройдет в формате официального деловогоприема.В числе приглашенных: Якобашвили Д.М Член бюро правленияРСПП, Вьюгин О.В. Председатель Совета директоров ПАО САМФАР Финансовыеинвестиции, Мурычев А.В. Исполнительный вице-президент Российского союзапромышленников и предпринимателей, Платонов В.М. Президент МТПП, Браверман А.А.Председатель Правления АО Корпорация МСП, Борисов А.И. Генеральный директорММБА, Титов Б.Ю. Уполномоченный при президенте РФ по защите правпредпринимателей, Зелезецкий И.В. Генеральный директор Аналитическогокредитного рейтингового агентства, Аксаков А.Г. Председатель КомитетаГосударственной Думы по финансовому рынку.Организатором премии является новостной портал Anews.com.Сбор гостей – в 18.30. В 20.00 начнется церемониянаграждения и прием в честь лауреатов.Аккредитация на мероприятие обязательна по номеру +7(495) 540-44-24 добавочный 121 или по электронной почте – .