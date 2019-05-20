В центральной части западной провинции Альберта в Канаде эвакуируют население из-за лесных пожаров. В настоящее время на территории региона зафиксированы три неконтролируемых пожара, площадь которых составляет от 5 до 25 тысяч гектаров каждый.

В центральной части западной провинции Альберта в Канаде эвакуируют население из-за лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал CTV.Как уточняется, в настоящее время на территории региона зафиксированы три неконтролируемых пожара, площадь которых составляет от 5 до 25 тысяч гектаров каждый. В результате местные власти приняли решение об эвакуации жителей одного из районов поселения Мальборо, находящегося примерно в 30 километрах к западу от города Эдсон. По информации пожарных, огонь уже подобрался к нескольким жилым строениям. Точное число эвакуируемых людей не сообщается.Правоохранители перекрыли автодороги вблизи от очагов возгорания по причине сильной задымленности. Сведений о разрушениях и жертвах пока не поступало, передает ТАСС.