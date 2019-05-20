Всего в конкурсе участвовали 27 коллектив 6-9 классов

Всего в конкурсе участвовали 27 коллектив 6-9 классов7 «А» класс школы № 21 во Владимире (классный руководитель – Юлия Седова) признали лучшим классом этого учебного года. Ребята получили грант в размере 50 тысяч рублей.Всего в конкурсе участвовали 27 коллектив 6-9 классов. Сначала им нужно было пройти отборочный тур, где в командных лидерских играх они демонстрировали ловкость и находчивость, а потом среди десяти финалистов защищали свои авторские социальные проекты, которые были посвящены воинам-интернационалистам.Церемония награждения победителей конкурса «Лучший класс года» прошла в ДТЮ при участии заместителя начальника управления образования областной столицы Ирины Пеньковой.Все конкурсанты получили дипломы, а призёры – денежные гранты от 25 до 50 тысяч рублей.