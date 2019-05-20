Мадонна впервые выступила на Евровидении

Певица Мадонна представила на конкурсе "Евровидение" свою новую песню Future. Композиция создана в сотрудничестве с рэпером Quavo. Это первое исполнение Future перед публикой, а в цифровой дистрибуции песня посвилась в субботу. Далее певица исполнила хит Like A Prayer, которому исполнилось 30 лет.Мадонна была приглашенной звездой на финале "Евровидения" в Тель-Авиве, пишет ТАСС."Вы все уже победители. Посмотрите на делегации — они здесь со всего мира. И то, что привело их сюда — музыка", — сказала Мадонна участникам конкурса.Мадонна подписала контракт на выступление в четверг, отказавшись бойкотировать "Евровидение" в Израиле. Ранее к отказу от участия призвал ряд британских исполнителей. Как сообщила израильская пресса, приезд Мадонны обошелся израильско-канадскому миллиардеру Сильвану Адамсу в 1,3 миллиона долларов.Победу в "Евровидении" одержал Дункан Лоуренс из Нидерландов с песней Arcade. Сергей Лазарев, представлявший Россию, стал третьим.