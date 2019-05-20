Английский Манчестер Сити объявил об уходе из команды капитана Венсана Компани. Последним матчем в составе горожан стал для него финал Кубка Англии, в котором Сити одержал победу над Уотфордом (6:0) и завоевал главный трофей.

Английский "Манчестер Сити" объявил об уходе из команды капитана Венсана Компани. Последним матчем в составе "горожан" стал для него финал Кубка Англии, в котором "Сити" одержал победу над "Уотфордом" (6:0) и завоевал главный трофей."Как бы это ни было тяжело, но для меня настало время уходить, — приводит слова Компани официальный сайт "Манчестер Сити". – Я не чувствую ничего, кроме благодарности. Я благодарен всем поддерживавшим меня на протяжении этого времени в столь особенном клубе. Шейх Мансур изменил мою жизнь и жизнь фанатов клуба по всему миру. "Сити" бросил вызов сложившемуся порядку вещей – я нахожу это удивительным".Напомним, что Компани защищал цвета "горожан" на протяжении предыдущих 11 лет. За время выступлений в "МанСити" бельгийский защитник провел 360 игр, став автором 20 голов. В составе манкунианского клуба он выиграл по четыре титула чемпиона Англии и Кубка лиги, а также по два Кубка и Суперкубка Англии.