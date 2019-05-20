Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова поблагодарила министра иностранных дел Украины Павла Климкина, демонстративно отказавшегося ехать на заседание Совета Европы за то, что он сделал за нас грязную работу.

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова поблагодарила министра иностранных дел Украины Павла Климкина, демонстративно отказавшегося ехать на заседание Совета Европы за то, что "он сделал за нас грязную работу".Выступая в студии "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым", дипломат подчеркнула, что его отказ является индикатором колоссального поражения истеричной украинской политики: "То, что было бы неловко сказать нам, сказал господин Климкин, и за это большое ему спасибо. Он всему миру поведал, что идеология Порошенко, навязываемая Совету Европы, провалилась. Потому что вместо нормальной аналитической работы, в том числе вокруг Крыма и по другим вопросам, по которым европейская семья была не согласна с российской позицией, была развязана конфронтация. Возникали бесконечные заявления о необходимости проучить и изолировать нас. В итоге это ни к чему это не привело".Россия восстановила свои права в ПАСЕ, в частности, теперь никто не может лишать нашу делегацию права голоса. Принятое на заседании Совета Европы заявление о необходимости равноправного участия всех государств-членов организации в ее работе Захарова считает победой российской дипломатии, ставшей возможной благодаря общему консолидированному подходу России в международной политике."Здравомыслящая часть Совета Европы изначально была в ужасе от того, какой крен берет ПАСЕ. Потому что они понимали, что без России существование Совета Европы под большим знаком вопроса", — прокомментировала заявление дипломат.Также Мария Захарова коснулась плодотворной работы МИД с зарубежными журналистами: "Мы активно занимаемся продвижением пресс-туров. С удовольствием приглашаем не только американских, но и других журналистов в Россию, и показываем те регионы и города, о которых они пишут, но не имеют никакого представления. Это действительно смешно, когда они впервые в жизни прибывают в страну, о которой пишут каждый день".В качестве примера дипломат привела ситуацию с Крымом, подчеркнув, что большинство американских журналистов в глаза не видели крымских татар, о притеснении которых так много говорят. Прежде чем о них писать, не мешало бы познакомиться, и "не с ряжеными, которых им предлагают на ужин в ходе званых приемов, а с настоящими".Захарова не оставила без внимания прошедшую на минувшей неделе встречу в Сочи Майка Помпео с Владимиром Путиным и переговоры с Сергеем Лавровым. "Я бы эту встречу охарактеризовала так: есть понимание, есть конкретный процесс налаживания контактов и связи. Чудесные милые люди, которые умеют разговаривать, которые владеют материалом. Это не сближение или потепление, а установка контактов. То, что нам кажется противоречиями в американской политике, для них противоречиями не является. Это часть их подхода: сначала сказать жестко, чтобы потом себе отвоевать часть переговорной позиции", — сказала она.Дипломат сообщила, что во время переговоров Помпео и Лаврова на повестке были все вопросы: и двусторонних отношений, и международные. Для того чтобы продемонстрировать готовность к диалогу, дипломат предложила своим коллегам из США начать с самого простого, что можно реализовать буквально в течение недели, – это вопрос о визах: "Оказывается, обычные американские граждане не имеют понятия о том, что россияне перед получением визы ждут целых 300 дней одного только собеседования в консульстве. Это прописано в соглашениях, и мы их соблюдаем". Вместе с тем, данный вопрос при желании легко решаем, считает она.Сегодняшний успех российской дипломатии, по ее мнению, — не сиюминутный результат. "Это подтверждение того, в чем многие сомневались еще пару лет назад, называя российской пропагандой. Именно сейчас мы получаем результаты тех планомерных действий, которые были ранее предприняты", — заключила Захарова.