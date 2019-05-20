Ролик с фотографиями
со свадебной церемонии герцога и герцогини Сассекских появился в их Instagram. Фолловеры оставили массу комментариев Меган Маркл и принцу
Гарри.
Ролик с фотографиями
со свадебной церемонии герцога и герцогини Сассекских появился в их Instagram. Фолловеры оставили массу комментариев Меган Маркл и принцу
Гарри.
Монаршая чета 19 мая отметила годовщину свадьбы. В в
честь этой даты появилось видео с подборкой фото торжественной церемонии 2018
года в Виндзорском замке. Сопровождается он композицией This Little Light of
Mine.
Подписчики отметили, что рады видеть кадры, которые
для них были тайной – эти снимки большинство британцев еще не видели. "С
сегодняшним великолепным видео в Instagram, этими потрясающими новыми
фотографиями с вашей свадьбы год назад, вы будете на языке всех британские СМИ",
– написал один из поклонников .