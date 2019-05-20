Ролик с фотографиями со свадебной церемонии герцога и герцогини Сассекских появился в их Instagram. Фолловеры оставили массу комментариев Меган Маркл и принцу Гарри.

Ролик с фотографиямисо свадебной церемонии герцога и герцогини Сассекских появился в их Instagram. Фолловеры оставили массу комментариев Меган Маркл и принцуГарри.Монаршая чета 19 мая отметила годовщину свадьбы. В вчесть этой даты появилось видео с подборкой фото торжественной церемонии 2018года в Виндзорском замке. Сопровождается он композицией This Little Light ofMine.Подписчики отметили, что рады видеть кадры, которыедля них были тайной – эти снимки большинство британцев еще не видели. "Ссегодняшним великолепным видео в Instagram, этими потрясающими новымифотографиями с вашей свадьбы год назад, вы будете на языке всех британские СМИ",– написал один из поклонников .