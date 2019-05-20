Пострадала внутренняя отделка здания на площади 150 квадратных метров

Пострадала внутренняя отделка здания на площади 150 квадратных метровСити-менеджер Владимира Андрей Шохин поручил оказать максимальное содействие жителям дома №3 на Добросельском проезде. Там вечером 17-го мая произошёл пожар.В бревенчатом 4-квартирном доме сгорела конструкция, пострадала внутренняя отделка здания на площади 150 квадратных метров. Причину возникновения пожара устанавливают. Учитывая, что в этом же районе в апреле уже фиксировали несколько возгораний, Андрей Шохин поручил обратить особое внимание на расследование причин происшествий и предельно точно установить их.В доме проживало 8 человек: шесть взрослых и двое детей. Никто из них не пострадал. Часть жильцов временно поживут у родственников, 3 человека разместили в гостинице Профкурсов.Уже сегодня пройдет встреча с погорельцами по решению вопроса о выделении им жилья из манёвренного фонда. А детям помогут с учебниками, пособиями и канцелярскими принадлежностями.