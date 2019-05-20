На поиск виновного в карстовом провале около села Дедилово потратят более 2 миллионов. Минэкологии Тульской области объявило тендер, результаты которого станут известны 10 июня.

На поиск виновного в карстовом провале около села Дедилово потратят более 2 миллионов. Минэкологии Тульской области объявило тендер, результаты которого станут известны 10 июня.Как сообщает ГТРК "Тула", специалисты планируют обследовать русло реки Шиворонь, после чего можно будет дать прогнозы развития геологических процессов и изменение уровня подземных вод. Отдельно будет дана оценка влияния человека на ситуацию вокруг карстового провала и оформлены рекомендации по снижению негативного воздействия.Напомним, там, где были огороды, образовалась яма глубиной в пятиэтажку. В такой ситуации 14 мая оказались жители села Дедилово в Тульской области. Причём только по стечению обстоятельств в провал грунта не попал жилой дом — до стены остались какие-то сорок метров. Котлован породил массу легенд о подземных ходах и тайных подкопах времён Золотой орды.