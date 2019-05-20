Известный актер Юрий Беляев стал гостем шоумена Бориса Кочевникова. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 артист рассказал, что обрел личное счастье только в 66 лет.

Известный актер Юрий Беляев стал гостем шоумена Бориса Кочевникова.В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" артист рассказал,что обрел личное счастье только в 66 лет.Впервые Беляев женился в 24 года. По словам Юрия, этотбрак был обречен, проблемы всплыли сразу после свадьбы."Ну не готов я был в то время к семье. При этом именно отГалины исходило желание расстаться со мной. У меня жгучего намерения всезакончить не было", – сказал актер в студии ток-шоу "Судьба человека".Вторая женитьба знаменитости тоже была неудачной. Артистотметил, что из-за работы был дома наездами, он практически не видел, как рослиего дети. В связи с этим Юрий Беляев считает себя плохим отцом."В какой-то момент супруга сказала, что могу я хотя бы навыходных быть с семьей и я пошел навстречу. Однако брак это не спасло", – рассказалазнаменитость ведущему ток-шоуПосле второго развода артист уже не надеялся обрестисчастье. Актер признался, что практически погибал после того, как потерялсемью. Спасение он нашел в звезде сериала "Всегда говори"всегда" Татьяне Абрамовой.Будущие супруги познакомились на фестивале "Киношок". Во время сильного дождя Юрийподелился с Татьяной местом под зонтиком."Судьба взяла и подсекла меня. Такого чувства в моей жизниеще не было. Мы под ливнем шли к площадке, где должна была состояться церемонияоткрытия фестиваля. Я не контролировал в тот момент свое поведение. Мнойуправляли чувства и эмоции", – рассказал Беляев в студии программы . Артист признался Борису Корчевникову, что 27-летняя разницав возрасте ни его, ни супругу не смущает.