Известный актер Юрий Беляев стал гостем шоумена Бориса Кочевникова.
В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 артист рассказал,
что обрел личное счастье только в 66 лет.
Известный актер Юрий Беляев стал гостем шоумена Бориса Кочевникова.
В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" артист рассказал,
что обрел личное счастье только в 66 лет.
Впервые Беляев женился в 24 года. По словам Юрия, этот
брак был обречен, проблемы всплыли сразу после свадьбы.
"Ну не готов я был в то время к семье. При этом именно от
Галины исходило желание расстаться со мной. У меня жгучего намерения все
закончить не было", – сказал актер в студии ток-шоу "Судьба человека".
Вторая женитьба знаменитости тоже была неудачной. Артист
отметил, что из-за работы был дома наездами, он практически не видел, как росли
его дети. В связи с этим Юрий Беляев считает себя плохим отцом.
"В какой-то момент супруга сказала, что могу я хотя бы на
выходных быть с семьей и я пошел навстречу. Однако брак это не спасло", – рассказала
знаменитость ведущему ток-шоу
После второго развода артист уже не надеялся обрести
счастье. Актер признался, что практически погибал после того, как потерял
семью. Спасение он нашел в звезде сериала "Всегда говори
"всегда" Татьяне Абрамовой.
Будущие супруги познакомились на фестивале "Киношок". Во время сильного дождя Юрий
поделился с Татьяной местом под зонтиком.
"Судьба взяла и подсекла меня. Такого чувства в моей жизни
еще не было. Мы под ливнем шли к площадке, где должна была состояться церемония
открытия фестиваля. Я не контролировал в тот момент свое поведение. Мной
управляли чувства и эмоции", – рассказал Беляев в студии программы . Артист признался Борису Корчевникову, что 27-летняя разница
в возрасте ни его, ни супругу не смущает.