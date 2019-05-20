Дарина Эрвин решила похвастаться своими прелестями в соцсети. Супруга Александра Цекало выложила пикантное фото в Instagram пикантное фото.

Дарина Эрвин решила похвастаться своимипрелестями в соцсети. Супруга Александра Цекало выложила пикантное фотов Instagram пикантное фото.В кадре жена продюсера предстала в джинсовых шортах иизмазанном красками фартуке, накинутом прямо на обнаженную грудь. При этомДарина Эрвин увлеченно рисует.Супруга Александра Цекало повернулась к камере в пол-оборота,так что можно увидеть ее спину и пышный бюст, сообщает опубликовавшаяпровокационный снимок. Фотовесьма впечатлило поклонников Эрвин. Они оставили массу комментариев под постомсупруги Александра Цекало.Напомним,Александр Цекало закрутил роман с Дариной Эрвин еще в 2018 году, будучи женатымна сестре Веры Брежневой – Виктории Галушко. Ради новой пассии продюсер оставилтретью супругу и двух детей. Весной 2019 года Александр Цекало сыграл свадьбу сЭрвин в Лос-Анджелесе.Как писали "Дни.ру", счастливаялюбовь положительно влияет на творчество . Ранее он признался,что у него большие амбиции. Так, он хотел бы быть лучшим продюсером не только вРоссии, но и за границей. "Буду создавать международные сериалы", –поделился планами