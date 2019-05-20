Дарина Эрвин решила похвастаться своими
прелестями в соцсети. Супруга Александра Цекало выложила пикантное фото
в Instagram пикантное фото.
Дарина Эрвин решила похвастаться своими
прелестями в соцсети. Супруга Александра Цекало выложила пикантное фото
в Instagram пикантное фото.
В кадре жена продюсера предстала в джинсовых шортах и
измазанном красками фартуке, накинутом прямо на обнаженную грудь. При этом
Дарина Эрвин увлеченно рисует.
Супруга Александра Цекало повернулась к камере в пол-оборота,
так что можно увидеть ее спину и пышный бюст, сообщает опубликовавшая
провокационный снимок. Фото
весьма впечатлило поклонников Эрвин. Они оставили массу комментариев под постом
супруги Александра Цекало.
Напомним,
Александр Цекало закрутил роман с Дариной Эрвин еще в 2018 году, будучи женатым
на сестре Веры Брежневой – Виктории Галушко. Ради новой пассии продюсер оставил
третью супругу и двух детей. Весной 2019 года Александр Цекало сыграл свадьбу с
Эрвин в Лос-Анджелесе.
Как писали "Дни.ру", счастливая
любовь положительно влияет на творчество . Ранее он признался,
что у него большие амбиции. Так, он хотел бы быть лучшим продюсером не только в
России, но и за границей. "Буду создавать международные сериалы", –
поделился планами