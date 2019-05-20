Камера наружного наблюдения зафиксировала мощный взрыв на АЗС в подмосковном Серпухове, в результате которого три человека погибли, еще один получил травмы.

Камера наружного наблюдения зафиксировала мощный взрыв на АЗС в подмосковном Серпухове, в результате которого три человека погибли, еще один получил травмы.ЧП произошло около четырех часов дня 20 мая во время ремонтных работ на закрытой заправке, расположенной в Северном проезде. Бригада вела сварочные работы над закопанной в землю пустой цистерной объемом 25 кубометров, но в этот момент раздался громкий хлопок — сдетонировали пары бензина.Верхнюю часть емкости разорвало на части, куски покрывавшей ее бетонной стяжки отбросило на десятки метров. Ударной волной тело одного рабочего перебросило через забор, второй рухнул на крышу пассажирского автобуса и пробил ее насквозь.В результате происшествия погибли три человека, одному посчастливилось выжить, помощь ему сейчас оказывают врачи.