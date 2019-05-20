В Ярославле 81-летняя пенсионерка едва не лишилась квартиры, но сотрудники МФЦ вовремя проявили бдительность.

Мошенники завладели паспортом пожилой женщины и решили присвоить ее квартиру стоимостью около 2 миллионов.60-летний мужчина, у которого оказался паспорт бабушки, нашел женщину, похожую на нее внешне. В свою схему он покупателя посвящать не стал – выдал фальшивую пенсионерку за настоящую.Дело уже вышло на финишную прямую, но сотрудники МФЦ во время оформления документов заметили, что подписи в паспорте и в договоре на продажу квартиры отличаются, и вызвали полицию. Теперь дело направлено в суд, сообщает 76.ru.