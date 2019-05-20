Москва вошла в международный рейтинг городов, готовых к росту туризма.

Российская столица вместе с Манилой и Эр-Риядом попала в категорию "Восходящие звезды" – туда вошли города, которые отличаются развивающейся туристической инфраструктурой и низкой концентрацией гостей, и при этом имеют обширные перспективы для развития.Всего в рейтинг вошло 50 городов. Новыми точками притяжения назвали Дели, Мехико и Стамбул. В группу "Сбалансированная динамика" попали Чикаго, Мюнхен и Токио. Развитыми точками притяжения стали Берлин, Лондон и Сидней – в эти городах есть развитая туристическая инфраструктура, но имеется и риск будущей нагрузки, связанный с большим количеством туристов.Амстердам, Барселона и Прага попали в группу "Растущее давление", где оказались города с высокоразвитой туристической инфраструктурой, которые сталкиваются с необходимостью управления большими потоками гостей.Рейтинг "Destination 2030: готовность городов мира к росту туризма" подготовили Всемирный совет по туризму и путешествиям (WTTC) и компания JLL.