Артистка рассказала о непростых отношениях с мужем. Агата Муцениеце не скрывает, что не раз думала о разводе с Павлом Прилучным.

Артистка рассказала о непростых отношениях с мужем.Агата Муцениеце не скрывает, что не раз думала о разводе с Павлом Прилучным.По словам актрисы, они с супругомоба довольно вспыльчивы и периодически сильно ссорятся. Муцениеце призналась,что у нее не единожды была мысль уйти от Павла Прилучного."Да миллиард раз! Мне кажется, нет таких женщин, которые быхоть однажды не испытывали этого порыва", – цитирует знаменитость Woman.ru. По словам Агаты, в такие моменты Павел никогдане сидит сложа руки."Даже если я уйду, у нас есть дети,и через неделю мы встретимся. А если мы встретимся,то уже не сможем снова отпустить друг друга", – поделилась жена ПавлаПрилучного. Муцениеце добавила, что расставаться на совсем они не планируют."Мы вместе и нерассматриваем других вариантов, решаем проблемы по мере их поступления… Что быни произошло, мы вместе будем бороться и пытаться выпутаться из сложившейсяситуации", – поделилась актриса. По ее мнению, конфликты в семье – явление нормальное,это и есть человеческие отношения. "На мой взгляд, именно в тяжелый период людипереходят на новый уровень взаимодействия", – считает супруга артиста.Напомним, недавно попал в центр скандала.В Сети появилось видео с ним, которого застали спящим в чужом автомобиле.Оказалось, что ночью актер забрался в машину своей соседки по дому и тамзаночевал. Как он там оказался, объяснить не смог. Представителиартиста заявили, что он напряженно работал надмонтажом нового сериала "В клетке". Однако пользователи Сети со скепсисомотнеслись к этой версии.