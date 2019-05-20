Артистка рассказала о непростых отношениях с мужем.
Агата Муцениеце не скрывает, что не раз думала о разводе с Павлом Прилучным.
Артистка рассказала о непростых отношениях с мужем.
Агата Муцениеце не скрывает, что не раз думала о разводе с Павлом Прилучным.
По словам актрисы, они с супругом
оба довольно вспыльчивы и периодически сильно ссорятся. Муцениеце призналась,
что у нее не единожды была мысль уйти от Павла Прилучного.
"Да миллиард раз! Мне кажется, нет таких женщин, которые бы
хоть однажды не испытывали этого порыва", – цитирует знаменитость Woman.ru. По словам Агаты, в такие моменты Павел никогда
не сидит сложа руки.
"Даже если я уйду, у нас есть дети,
и через неделю мы встретимся. А если мы встретимся,
то уже не сможем снова отпустить друг друга", – поделилась жена Павла
Прилучного. Муцениеце добавила, что расставаться на совсем они не планируют.
"Мы вместе и не
рассматриваем других вариантов, решаем проблемы по мере их поступления… Что бы
ни произошло, мы вместе будем бороться и пытаться выпутаться из сложившейся
ситуации", – поделилась актриса. По ее мнению, конфликты в семье – явление нормальное,
это и есть человеческие отношения. "На мой взгляд, именно в тяжелый период люди
переходят на новый уровень взаимодействия", – считает супруга артиста.
Напомним, недавно попал в центр скандала.
В Сети появилось видео с ним, которого застали спящим в чужом автомобиле.
Оказалось, что ночью актер забрался в машину своей соседки по дому и там
заночевал. Как он там оказался, объяснить не смог. Представители
артиста заявили, что он напряженно работал над
монтажом нового сериала "В клетке". Однако пользователи Сети со скепсисом
отнеслись к этой версии.